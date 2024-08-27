KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Ağustos 2024 15:12
Türkçe ÖABT
2024 soruları nasıldı hocam, kaynak önerileri verir misiniz

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024Aynı yıl puanıyla 2 atamaÖABT Sosyal Bilgiler2025 öğretmen atamalarıMülakat SonuçlarıÖğretmen akademisi nedir?Sosyal bilgilere 2025'te kaç kontenjan verilir?

Sözlük

Bugün olanlar 9 ikinci el araç alacaklara tavsiyeler 3 yolun açık olsun 1 yoğurt mayalamak 1 karşıtların birliği 2 Amputasyon 3 hızlı yaşa genç öl 6 buz devri serisi 1 filmlerdeki yılgınlık ve karamsarlık sahneleri 1 insan avı 2

Son Haberler

Cumhuriyet Gazetesi'nden 'galiba' kaynaklı manşetİzmir'de firari FETÖ üyesi yakalandıTartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandıCHP'den 'topuk kanı' kararını veren hakim hakkında HSK'ye suç duyurusuDerya öğretmeni bıçaklayarak öldüren meslektaşı tutuklandı

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe