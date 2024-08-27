Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ağustos 2024 15:23
İlk Özür İl dışı Atama

Arkadaşlar Birinci mazeret İl dışı atamasında en son ilişik kesme ne zaman biliyor musunuz?


laruz
Şef
27 Ağustos 2024 15:24

yanlış sordum. Göreve başlama yı soracaktım


laruz
Şef
27 Ağustos 2024 15:37

Birinci mazeret, İl dışı atamasında, ilişik kestikten sonra en son ne zaman göreve başlamak gerekiyor? biliyor musunuz?

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