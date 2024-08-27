Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ağustos 2024 15:28
Alt bölge tayini

Arkadaşlar merhaba. Çalıştığım yerde süreli mobinge maruz bırakılıyorum. Alt bölge tayin yapmak istiyorum ama onda da hangi ilçe olacağı belirsizmiş. Ters bir yer olurda gidemezsem cezası ne olur? Bilen var mı şimdiden teşekkürler

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