Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ağustos 2024 15:29
Sözleşmeli Büro Personeli - Haftasonu Dersane Öğretmeni

Arkadaşlar Merhaba,

Şu an bir kurumda sözleşmeli büro personeli olarak çalışıyorum. Normalde kimya öğretmeniyim, haftasonu dershanelerde çalışabilir miyim? Saat ücretli öğretmen olarak görev alabilir miyim, kurum tarafından MEB'e bildirim yapılırsa sorun cikar mı?


crabnet355
Müsteşar
27 Ağustos 2024 15:38
Kaçak çalışırsanız bir sıkıntı olmaz ama resmi çalışırsanız adınıza sgk primi yapacaktır, sgkda ikinci sigorta sıkıntı olur.. sgk bu durumu kurumunuza ve size yazar meb burdan soruşturma açar..
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