Sözleşmeli Büro Personeli - Haftasonu Dersane Öğretmeni

Kaçak çalışırsanız bir sıkıntı olmaz ama resmi çalışırsanız adınıza sgk primi yapacaktır, sgkda ikinci sigorta sıkıntı olur.. sgk bu durumu kurumunuza ve size yazar meb burdan soruşturma açar..

Kaçak çalışırsanız bir sıkıntı olmaz ama resmi çalışırsanız adınıza sgk primi yapacaktır, sgkda ikinci sigorta sıkıntı olur.. sgk bu durumu kurumunuza ve size yazar meb burdan soruşturma açar..