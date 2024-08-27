Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Ağustos 2024 16:05
Sahil güvenlik vs Deniz subaylığı

İnternette deniz subaylık için seyir görevi 2 yıl yazıyor , yılda Max 4 ay seyir var yazmışlar forumda birde. Ama sahil güvenlik daha rahat olur gibime geliyor ? Sizce hangisi daha mantıklı olur ?

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