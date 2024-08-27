KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


27 Ağustos 2024 16:54
guy kurum sınavı hazırlık

arkadaşlar merhaba 2024 kpss açıklanmışken çok ara vermeden bu sene gelecek herhangi bi guy sınavı için hazırlanmaya başlamak istiyorum yavaştan.. fakat ders programı çıkarma işini vs. beceremiyorum nasıl çalışmam gerekiyor onuda bilmiyorum. daha önceden hazırlanan tecrübeli arkadaşların elinde çalışma programı vs varsa yardımcı olabliir misiniz.. haftaiçi tam zamanlı olarak çalışıyorum mali müşavirim o yüzden akşamları çok halim kalmıyor ama genede biraz kendimi zorlamak istiyorum. hangi gün kaç ders çalışmam gerekir haftasonu napmam gerekir yardımcı olabilir misiniz

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