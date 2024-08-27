Atandıktan sonra askerlik süreci nasıl işliyor. Birkaç yıl çalıştık askere gitmemiz gerek o süreçte izinli mi sayılıyoruz. Geldiğimizde işimize devam edebiliyor muyuz. Sözleşmeli ya da kadrolu olunca askerlik süreci bir farklılık gösteriyor mu? Askere gitmek işimize herhangi bir sorun oluşturuyor mu? Atanmadan önce mi gitmek daha doğru atandıktan sonra mı?

Atandıktan sonra askerlik süreci nasıl işliyor. Birkaç yıl çalıştık askere gitmemiz gerek o süreçte izinli mi sayılıyoruz. Geldiğimizde işimize devam edebiliyor muyuz. Sözleşmeli ya da kadrolu olunca askerlik süreci bir farklılık gösteriyor mu? Askere gitmek işimize herhangi bir sorun oluşturuyor mu? Atanmadan önce mi gitmek daha doğru atandıktan sonra mı?