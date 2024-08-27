Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ağustos 2024 17:49
Boş gün konusu

Arkadaşlar merhaba. Ailem merkezde ve onlara 2,5 saat mesafede bulunan ilçeye bağlı bir köye tayin oldum. Köyde ikamet edeceğim. Ders saatim 20 saat yani 3 gün okula gitme durumum olabilir. Merkeze git gel durumum da olacak ihtiyaç halinde. 3 gün olursa ek dersim olmayacak neredeyse. Bir gün daha gidersem diğer derslerden alacağım iyi kötü ek dersim olacak. Sizin düşünceniz ne olur;

-ek dersim az olsun ailemin yanına devamlı gidip geleyim,

-gitmişken en azından bir gün daha köyde kalayım, 4 gün okula gideyim,

Odak nokta ek ders gibi gözüktü ama genel olarak siz ne dersiniz bu duruma? Toplantıda isteklerimi belirteceğim bakalım. Teşekkürler. :)


jajacoelho
Genel Müdür
27 Ağustos 2024 17:55

bizim okulda çoğu öğretmenin 20-22 saat dersi kimseye boş gün vermiyorlar 7-8 yıldfır..herkes 5 gün geliyor sadece boş saatleri sabah veya öğleden sonraya toplayıp yarım gün kolaylığı yapıyorlar


nikneyme
Şef
27 Ağustos 2024 17:59

Köyde olduğum için ve öğretmen durumumuza bağlı olarak en az 1 günüm istesem de istemesem de boş oluyor hocam.

jajacoelho, 4 saat önce

bizim okulda çoğu öğretmenin 20-22 saat dersi kimseye boş gün vermiyorlar 7-8 yıldfır..herkes 5 gün geliyor sadece boş saatleri sabah veya öğleden sonraya toplayıp yarım gün kolaylığı yapıyorlar


Pelinin1
Şube Müdürü
27 Ağustos 2024 18:21

Hocam ek ders dediğiniz 1 günde en fazla alacağınız ders saati 8 dir, 8 kere 4 32, ayda alacağınız 3500 lira için 1 gün fazladan kalmaya değmez, o kadarı zaten orda yemeğe verirsiniz fazladan


Kagiş
Müsteşar
27 Ağustos 2024 19:27

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