Boş gün konusunda yorumlarınız...

Arkadaşlar merhaba. Ailem merkezde ve onlara 2,5 saat mesafede bulunan ilçeye bağlı bir köye tayin oldum. Köyde ikamet edeceğim. Ders saatim 20 saat yani 3 gün okula gitme durumum olabilir. Merkeze git gel durumum da olacak ihtiyaç halinde. 3 gün olursa ek dersim olmayacak neredeyse. Bir gün daha gidersem diğer derslerden alacağım iyi kötü ek dersim olacak. Sizin düşünceniz ne olur;

-ek dersim az olsun ailemin yanına devamlı gidip geleyim,

-gitmişken en azından bir gün daha köyde kalayım, 4 gün okula gideyim,

Odak nokta ek ders gibi gözüktü ama genel olarak siz ne dersiniz bu duruma? Toplantıda isteklerimi belirteceğim bakalım. Teşekkürler. :)