Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ağustos 2024 17:56
7433 büro personeli eş durumu

Meb yakın zamanda 7433 e tabi sözleşmeli öğretmenler için, 3 yılı doldurmak şartı aramadan eş durumu tayin hakkı tanıdı. Aynı kanun ile atanan büro personeline ise eş durumu hakkını vermiyor. Bunun için bir şeyler yapılmalı.

Eş durumu red gelen hiç mi büro personeli yok sesimizi duyursak?

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