Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


27 Ağustos 2024 18:08
Bolvadin tmo 2024/1 atama

Merhaba

Ben 2024/1 kimya teknisyeni olarak atandım aklıma takılan birkaç soru var yardımcı olursanız sevinirim

1-) Evrak tesliminde sözleşmeliden kadroya geçişin olmadığını ve sürekli sözleşmeli memur olarak çalışacağımı söylediler ben 3 yıl sözleşmeli çalıştıktan sonra kadroya geçilir diye biliyorum.

2-) Kimya teknisyeni olarak atandım ama forumdaki arkadaşlar farkı işlerde çalıştırıldıklarından şikayet ediyorlardı böyle bir durum söz konusumu ?

3-) Kurumun kendine ait lojmanları var mı varsa kira ücreti ve başvuru nasıl yapılır

4-) Teknisyen maaşlar ne kadar

Cevap yazanlara şimdiden teşekkür ederim iyi forumlar.

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