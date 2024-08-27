Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ağustos 2024 18:32
9/3 Paramedik maaş 2024 Temmuz zammından sonra

Şuan 2-3 yıllık paramediğin Ana Maaş Taban ek ödeme Teşvik ek ödeme Nöbet ödemesi Yemek ücreti Be kadar lütfen yazar mısınız

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