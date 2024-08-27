Vakıf üniversitesi ek ders ücretleri

Merhaba sayın hocalarım, bir vakıf üniversitesine ders saat ücretli olarak ders vermeyi düşünüyorum. Bana söylenen ücret (dr öğr. Üyesi icin) kredi başı 155 tl. Diğer kurumlarda saatlik ders ücreti ortalama ne kadardır acaba bilgi verebilecek olan var mıdır?

Merhaba sayın hocalarım, bir vakıf üniversitesine ders saat ücretli olarak ders vermeyi düşünüyorum. Bana söylenen ücret (dr öğr. Üyesi icin) kredi başı 155 tl. Diğer kurumlarda saatlik ders ücreti ortalama ne kadardır acaba bilgi verebilecek olan var mıdır?