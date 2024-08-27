Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


27 Ağustos 2024 18:32
Vakıf üniversitesi ek ders ücretleri
Merhaba sayın hocalarım, bir vakıf üniversitesine ders saat ücretli olarak ders vermeyi düşünüyorum. Bana söylenen ücret (dr öğr. Üyesi icin) kredi başı 155 tl. Diğer kurumlarda saatlik ders ücreti ortalama ne kadardır acaba bilgi verebilecek olan var mıdır?

Intihalmagduru
Şef
27 Ağustos 2024 19:55

Temmuz öncesi 230 lira civarıydı diye biliyorum. Zam yapılmış mıdır bilmem. Zaten bizim okulda sınıftaki öğrenci sayısına göre veriliyor ek ders ücreti. Sınıf 20 kişiyse mesela yarısından hesaplıyorlar ek ders ücretini.

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