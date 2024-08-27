KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Ağustos 2024 18:53
Askerde memurluk ataması

Merhabalar,

Askerdeyken kpss den atanması durumunda kadro hakkım saklı kalır mı


the back of furkan
Şef
27 Ağustos 2024 19:00

kalır


Veterinerr1
27 Ağustos 2024 19:20

Şimdi 2024 aralık gibi muhtemelen yedek subay olarak askere gidicem 2025 aralığa kadar askerlik sürüyor bu arada geçen süreçte kpss den alım olduğunda ve atandığım taktirde askerlik bittiğinde göreve başlayabilirim doğru mu anladım?

the back of furkan, 1 saat önce

kalır


the back of furkan
Şef
27 Ağustos 2024 19:23

eskisi gibi çok çıkmıyor asteğmenlik.

Veterinerr1, 46 dk. önce

Şimdi 2024 aralık gibi muhtemelen yedek subay olarak askere gidicem 2025 aralığa kadar askerlik sürüyor bu arada geçen süreçte kpss den alım olduğunda ve atandığım taktirde askerlik bittiğinde göreve başlayabilirim doğru mu anladım?


Veterinerr1
27 Ağustos 2024 19:27

Hocam çıktığı senaryodan bahsediyorum zaten. Çıkmazsa sağlık olsun ama sonuç olarak engel değil dimi memurluğa?

the back of furkan, 43 dk. önce

eskisi gibi çok çıkmıyor asteğmenlik.

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