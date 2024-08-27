KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Ağustos 2024 19:10
İİBF p3 87
Arkadaşlar herkese merhaba, p3 puanım 87 geldi bölüm kamu yönetimi bu puanla atanabilir miyim malum tasarruf dönemine girildi nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim

Adanam001
Aday Memur
27 Ağustos 2024 19:10
Genel sıralama 9100

pdsude
Aday Memur
27 Ağustos 2024 19:21

İibf bölümleri 2022'den önceki gibi 83-85'lerde kapatır, geçen yıl çok alıma bağlı olarak 77'ye düştü, ki o bi istisnaydı


Adanam001
Aday Memur
27 Ağustos 2024 19:31
87 olur yani
pdsude, 45 dk. önce

İibf bölümleri 2022'den önceki gibi 83-85'lerde kapatır, geçen yıl çok alıma bağlı olarak 77'ye düştü, ki o bi istisnaydı


atanamayanaktuer
Aday Memur
27 Ağustos 2024 19:44
olur hocam icini ferah tut
Adanam001, 35 dk. önce
87 olur yani

bt348001
Aday Memur
27 Ağustos 2024 20:02

önceki alımlara bakılırsa rahat atanirsin, puanımız benzer bende kusurat var hukuk mezunu olduğum icin ben atanamiyorum, iibf bölümlerinden birini okusam iyiymiş. yanlış tercihlerin sonuclarini yaşıyorum.

Adanam001, 56 dk. önce
Genel sıralama 9100
Toplam 5 mesaj

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