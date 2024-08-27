Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ağustos 2024 19:12
Memur Kyk yurdunda kalabilir mi

Yüksek lisans yapıyorum yüksek lisans için ayrı kontenjan açılıyor lisans mezunu için memur olmama şartı var ama yüksek lisans doktora için böyle bir şart var mı

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