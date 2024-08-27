Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Ağustos 2024 20:01
Lojmanı olan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsleri hangi şehirler ?

Gelecek sene tayin isteyecem ama lojmanı olan bir şehre gitmek istiyorum acaba hangi şehirlerde lojman var ?

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