Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ağustos 2024 20:17
Arşiv araştirmasi

Emniyetin degerli mensuplari günlerdir uykum yok bilen biri cvplarsa sevinirim

Saglik bakanligindan arsiv arastirmasina tabi olacagim.

Güvenlik şube, bakanliga hakkimizda olan tum sorusturmalarimi gönderiyor yoksa sadece devam eden veya ceza ile sonuclanmiş dosyalarimi?

Sorusturma aşamasinda takipsizlik almis dosyam var, cok tedirginim.umarim hayirsever biri görüp cevaplar.

Simdiden tşkler

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