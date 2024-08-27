KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Ağustos 2024 20:32
Ortaöğretimden atanan hangi dereceden başlar

Ortaöğretim kpss den atandım ama ön lisans mezunuyum hangi derece/kademeden başlarım

Not: henüz göreve başlamadım


beurak0000
Memur
27 Ağustos 2024 21:27
merkezi atama ile atanmadıysan 3 yıl sözleşmelisin zaten 3 yıl sonra derece kadrme başlar lisans bitirirsen 9/1 diye biliyorum
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