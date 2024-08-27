Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Ağustos 2024 22:52
arkadaşlar çok acil lütfen!!
arkadaşlar 657 sayılı kanun 48. maddesinde :5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile. maddesi var. Şuan bir soruşturma aşamasındayım 6 ay üzeri ceza alabileceğim söyleniyor sözleşmeli veya kadrolu memurlarda kaç ay veya yıl ceza engel oluyor lütfen bilenler yazsın.

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