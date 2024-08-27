arkadaşlar çok acil lütfen!!

arkadaşlar 657 sayılı kanun 48. maddesinde :5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile. maddesi var. Şuan bir soruşturma aşamasındayım 6 ay üzeri ceza alabileceğim söyleniyor sözleşmeli veya kadrolu memurlarda kaç ay veya yıl ceza engel oluyor lütfen bilenler yazsın.

arkadaşlar 657 sayılı kanun 48. maddesinde :5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile. maddesi var. Şuan bir soruşturma aşamasındayım 6 ay üzeri ceza alabileceğim söyleniyor sözleşmeli veya kadrolu memurlarda kaç ay veya yıl ceza engel oluyor lütfen bilenler yazsın.