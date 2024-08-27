Memurlarda kaç ay veya yıl ceza

Kasıtlı suçlarda 1 yıl ve üzeri ceza alınmaması gerekir. 'Affa uğramış olsalar bile' yazan ve devamında sayılan suçlar için ise ceza süresi ne olursa olsun kişi memuriyete alınmaz ya da memuriyetine son verilir. Örneğin zimmet suçu bu suçlardan biridir. Memuriyetten önce işlense bile kişi kamu görevine giremez. Yasayı okursanız ve araştırırsanız detaylı yazmakta.

Kasıtlı suçlarda 1 yıl ve üzeri ceza alınmaması gerekir. 'Affa uğramış olsalar bile' yazan ve devamında sayılan suçlar için ise ceza süresi ne olursa olsun kişi memuriyete alınmaz ya da memuriyetine son verilir. Örneğin zimmet suçu bu suçlardan biridir. Memuriyetten önce işlense bile kişi kamu görevine giremez. Yasayı okursanız ve araştırırsanız detaylı yazmakta.