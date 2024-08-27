Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Ağustos 2024 22:52
Memurlarda kaç ay veya yıl ceza

arkadaşlar 657 sayılı kanun 48. maddesinde :5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile. maddesi var. Şuan bir soruşturma aşamasındayım 6 ay üzeri ceza alabileceğim söyleniyor sözleşmeli veya kadrolu memurlarda kaç ay veya yıl ceza engel oluyor lütfen bilenler yazsın.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
28 Ağustos 2024 09:48
Kasıtlı suçlarda 1 yıl ve üzeri ceza alınmaması gerekir. 'Affa uğramış olsalar bile' yazan ve devamında sayılan suçlar için ise ceza süresi ne olursa olsun kişi memuriyete alınmaz ya da memuriyetine son verilir. Örneğin zimmet suçu bu suçlardan biridir. Memuriyetten önce işlense bile kişi kamu görevine giremez. Yasayı okursanız ve araştırırsanız detaylı yazmakta.
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