Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ağustos 2024 23:14
aynı bakanlikta geçiş hakkı
yaşlı bakım teknikeri ve paramedik olarak diplomam var yaşlı bakım teknikeri olarak atandıktan sonra paramedige geçiş yapılabilir mi tekrar kpss ye girip kazanilarak

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