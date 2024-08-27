Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ağustos 2024 23:53
E-Sınav Ücreti Hakkında

ücreti bakanlık mi ödüyor yoksa artık KBS uzerinden ek ders ile bizler mi ödeme yapacağız bilginiz var mı acaba

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