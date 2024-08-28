KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Ağustos 2024 00:01
Merkezi atama hakkında önemli bir soru

Ben 2024 kpss ye girdim fakat seneye mezun olacağım dördüncü sınıfa geçtim. Seneye olacak olan 2025/1 atamasında tercih verebilecek miyim bilgisi olan var mıdır?


maestroy
Aday Memur
28 Ağustos 2024 00:19

Mezun olduktan sonraki ilk merkezi atamalarda tercih verebilirsin en erken

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