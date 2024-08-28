Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Ağustos 2024 01:04
Yarıyıl Mazeret tarihi

Eşim öğretmen. 9 şubat 2025 tarihinde 3 yılı dolacak ve eş durumu isteyemeyi düşünüyoruz. Önceki senelerde yarıyıl mazeretleri için 28 şubat tarihi baz alınırken geçen yıl 19 ocak tarihi baz alınmış. Nedenini bilen varmı? Ayrıca bu sene tekrar 28 şubat yaparlar mı? Yoksa iş yaza kalıyor

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