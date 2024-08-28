Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2024 01:19
Aile bakanlığı 8000 personel yedek alimlari

Arkadaşlar yedekten yerleşen ve evrak teslim eden varsa süreç hakkında bilgi paylasimi yapalım lütfen beklemek çok zor herşey belirsiz

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