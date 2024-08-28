Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


28 Ağustos 2024 01:34
İçişleri kurumlar arası geçiş
nüfustan başka bir kuruma geçiş yapmak istiyorum, elinde dilekçe örneği olan paylaşırsa çok sevinirim

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