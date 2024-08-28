Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Ağustos 2024 02:53
Sınıf şubemi kapattılar! ne yapmalıyım

Kamuda tasarruf tedbirleri bahanesi ile 23 kişilik ,iki yıldır okuttugum sınıfımı kapatıp benı 1.sınıfa cektiğini söyledi idare kura cekıp. çocukları 4 e kadar okutmak istiyordum.Birinci sınıf almaya da hazzır değilim surda 5 gun kalmıs.hem sınıfımdan ayrılacagım hem 1 e odaklanacagım zor.itiraz etsem sonuc alır mıyım.? meb ın yazısı su:

Meb

Strateji Geliştirme Başkanlığı?nın 21.08.2024

tarihli ve 111721420 sayılı yazısı

yazıda sube kapatm a vs geçmiyor.

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