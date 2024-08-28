Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Ağustos 2024 03:08
Sözleşmeli öğretmen engellilik durumu Hk.

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapıyorum. Bir yılım doldu. % 54 oranında süresiz engelli raporum var. Vergi indiriminden yararlanıyorum. Engellilere tanınan tayin ve kadro hakkından nasıl yararlanabilirim? Bakanlık 2020 yılında sözleşmeli engelli öğretmenlere bu hakkı tanımış fakat bundan sonraki yıllarda bu hak verilmemiş konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim.

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