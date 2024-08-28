Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ağustos 2024 08:52
Takipsizlik kararindan arsiv arastirmasinda olumsuz sonuclanan var mi?

Merhaba

Hakkimda takipsizlik karari var boyle bir durum yasayip saglik bakanligini arsiv arastirmasindan red alan veya komisyona kalip süreci uzayan var mi?

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