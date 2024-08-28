Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


28 Ağustos 2024 10:18
Kitten 4 b ye geçişten sonra sıkıntı olur mu?

Bilindiği üzere Kitten 4 B ye 3 yıl dolmadan geçiş var. Lakin Kişiyi kabul eden kurum bu 3 yılı öne sürerek ilerde kişiyle sözleşme yenilemeyebilir mi? Ola ki sözleşme yenilememe durumunda mahkeme yolu açık mı?


Emree002
Aday Memur
28 Ağustos 2024 10:23

Eminmisiniz 3 yıl dolmadan geçiş yapilabildiginden bir çok arkadaş aynı unvan ile geçiş yapamamış


cileklivotka
Aday Memur
28 Ağustos 2024 10:27

Geçiş yapan kişiler var lakin kurumların bazıları bu durumu öne sürerek atamaları yapmıyor

Emree002, 1 saat önce

Eminmisiniz 3 yıl dolmadan geçiş yapilabildiginden bir çok arkadaş aynı unvan ile geçiş yapamamış


kitbm
Aday Memur
28 Ağustos 2024 10:31

resmi gazete de yazılana göre yapamamak gerekiyor.

cileklivotka, 58 dk. önce

Geçiş yapan kişiler var lakin kurumların bazıları bu durumu öne sürerek atamaları yapmıyor


cileklivotka
Aday Memur
28 Ağustos 2024 10:35

Evet orası öyle

kitbm, 54 dk. önce

resmi gazete de yazılana göre yapamamak gerekiyor.


kitbm
Aday Memur
28 Ağustos 2024 11:02

Bu resmi yazı mahkeme olayını geçersiz kılar.

Muhtemelen kit ten çıkış yapıp başka kuruma giriş yapınca sistem izin veriyor. Resmi yazıdan habersiz olan kurumlar sıkıntı çıkarmıyor. Ama kurum kabul etse bile ileri de geriye dönük sıkıntı oluşturabilir.

cileklivotka, 50 dk. önce

Evet orası öyle


cileklivotka
Aday Memur
28 Ağustos 2024 11:12
Nasıl yani hocam resmi yazı derken
kitbm, 23 dk. önce

Bu resmi yazı mahkeme olayını geçersiz kılar.

Muhtemelen kit ten çıkış yapıp başka kuruma giriş yapınca sistem izin veriyor. Resmi yazıdan habersiz olan kurumlar sıkıntı çıkarmıyor. Ama kurum kabul etse bile ileri de geriye dönük sıkıntı oluşturabilir.

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