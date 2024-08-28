Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2024 10:51
Kadro, derece, kademe bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

kademe derecem 3 ün 1ine düştü nisan ayında hakettim bunu, fakat kadrom 4te kaldı, bakanlığa dilekçe gönderdim ve cevap olarak kadro bulunmadığını belirttiler, Şimdi süreç nasıl olacak? bilgisi olan varsa yardımcı olursanız çok sevinirim, herkese hayırlı işler.


E.Kayı Han
Editor
28 Ağustos 2024 11:01

Kadro tahsis edilince otomatik olarak geçeceksiniz? Bakanlık komisyona gönderir.

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