Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2024 10:59
Diyanet İşleri başkanliginin kuran kurslari ile ilgili aciklama yapmasi gerekir..

Turkiyede son zamanlarda yasanan konular yüzünden diyanet isleri baskanliginin aciklama yapmasi fetekir.


gazanya
Daire Başkanı
28 Ağustos 2024 11:01

Kuran kurslarinin ruhsatli olduguna dair,yabanci calisma iznine kadar hepsi hakkinda aciklama yapmasi gerekir.


gazanya
Daire Başkanı
28 Ağustos 2024 11:02

Iraktan gelmiş karabukte kuran kursunda ogretmenlik yapiyordu 10 yil önce. .

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