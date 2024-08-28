KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


28 Ağustos 2024 11:05
Paem 7. dönem dış kaynak

Dış kaynak paem alımı geldi. 6 eylül başvuru için son gün. Acaba ön sağlık ve fyt tahmini ne zaman olur?

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