Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


28 Ağustos 2024 11:31
Teknisyen kadrosu ile ilgi bir soru

Arkadaşlar selam.

Ben bu sene EKPSS'ye girdim ve merak ettiğim bir şey var.

Anladığım kadarıyla teknisyen kadrolarının maaşı normal düz memurluk kadrolarının aldığı maaştan fazla, bu kadroya lisans mezunu birisi olarak atanabilir miyiz??

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