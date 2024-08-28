Türkçe öğretmenliği kayma oranları

Değerli öğretmenlerim geçtiğimiz yıllardaki atamalardaki kayma sayılarını bilen var mı ona göre bir oran çıkaralım. sıralaması iyi olan arkadaşlarımız bile stres altında en azından bir nevi stresimizi azaltırız.

Değerli öğretmenlerim geçtiğimiz yıllardaki atamalardaki kayma sayılarını bilen var mı ona göre bir oran çıkaralım. sıralaması iyi olan arkadaşlarımız bile stres altında en azından bir nevi stresimizi azaltırız.