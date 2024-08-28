KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Ağustos 2024 11:33
Türkçe öğretmenliği kayma oranları
Değerli öğretmenlerim geçtiğimiz yıllardaki atamalardaki kayma sayılarını bilen var mı ona göre bir oran çıkaralım. sıralaması iyi olan arkadaşlarımız bile stres altında en azından bir nevi stresimizi azaltırız.

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024ÖABT Sosyal BilgilerAynı yıl puanıyla 2 atamaSosyal bilgilere 2025'te kaç kontenjan verilir?2025 öğretmen atamalarıMülakat SonuçlarıÖğretmen akademisi nedir?Türkçe öğretmenliği kayma miktarı

Sözlük

balık ekmek 1 oysa ne güzel gidiyordun 6 ikinci el araç alacaklara tavsiyeler 3 köy yerinde yaşamak 5 her iki başlıktan birinin radore'ye ait olması 10 La Bouche 1 deneyim 1 ileti kavgası 19 yürüyen merdiven kenar fırçası 3 marko paşa 1

Son Haberler

Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldüDolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler!Borsa günün ilk yarısında yükseldiYÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandıİDDK AFAD Başkan Yardımcısının görevden alınmasını hukuka aykırı buldu

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe