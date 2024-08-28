Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ağustos 2024 12:34
Ebys evrak iletme nasıl yapılır?

Kişiye özel ?


Joplu Çoban
Şef
28 Ağustos 2024 12:52
vardiyanda telefonla geçirdiğin zamanın 100 de birini ebys ye verirsen hemen öğrenirsin kardeşim. emin ol sandığından daha kolay.

ozerrrr
Şube Müdürü
28 Ağustos 2024 13:11
ilet diyor bassss
Toplam 2 mesaj

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