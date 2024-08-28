Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Ağustos 2024 12:37
Sınav görevi gelmiyor akademisyenlerden

Bir türlü sınav görevi gelmiyor ama girdiğim sınavlarda bakıyorum hep akademisyenler görevli.

Bunu nereye şikayet edebilirim


avea11
Memur
28 Ağustos 2024 13:42

Amiyane tabirle Marko Paşa?ya hocam.

Meb sınavları dışında görevlendirilme kriterlerine bakarsanız öğretmenin son basamaklarda olduğunu görürsünüz. Akademisyenlerden sıra gelirse sınav görevi çıkar. Bulunduğunuz yerde sıra gelmiyordur.


hopali
Başbakan Müsteşarı
28 Ağustos 2024 13:53

Ösym Sınavlarında İlginizi Çeken Nedir Bilmiyorum Ama Çok Zahmetli ve Emek Karşılığı Olmayan Kasıntı Bir Sistem.

Kpss ve Üniversite Sınavı Hariçte Kolay Görev Gelmez.

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