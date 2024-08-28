Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ağustos 2024 12:38
Teşvik ve nöbetler

Arkadaşlar temmuz ayının teşvik ödemesi hala yatmadı sizde yattı mı acaba ya da yatmayan var mı


alifuat1289
Aday Memur
28 Ağustos 2024 12:41

bizdede yatmadı bugün e devlete düşmüş ne kadar yatacağı sadece


Acdlk
Aday Memur
28 Ağustos 2024 13:08

Anladım teşekkürler

alifuat1289, 2 saat önce

bizdede yatmadı bugün e devlete düşmüş ne kadar yatacağı sadece

Toplam 2 mesaj

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