Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2024 12:46
Kadro olayıyla ilgili

2018 de zabıt katibi olarak işe başladım 2023 de kadroya geçtim. 3 ay kadroda çalıştıktan sonra ücretsiz izne ayrıldım. kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum kadroya geçtikten sonra herhangi bir çalışma şartı süresine tabimiyim.


İdare eder artık
Aday Memur
28 Ağustos 2024 12:56

az önce bir yanlış oldu ya; kadroya geçtikten sonra herhangi bir çalışma şartı süresine tabi olunuyor mu diye yazınca https://www.csgb.gov.tr/haberler/kamudaki-sozlesmeli-personelin-kadroya-gecirilmesini-iceren-kanun-teklifi-meclis-ten-gecerek-yasalasti/ linkinden bakabilin.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiKurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Emsale takılma3/1. derecesindeki Yazı İşleri Müdürü maaşıKadro 3-13 olan varmı tam içeriği hakkında bilgisi olan varsaÇalışma Saatleri Düzenlemesi , Esnek Çalışma , Uzaktan ÇalışmaHerkes kurum değişikliği peşindeEş Durumundan Geçici Görevlendirme HakkındaZabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir mi657/4b sözleşmeli personel sonradan engelli olma durumu ve tayin talebi

Sözlük

Hamam böceği 6 karşıtların birliği 2 marko paşa 1 Zerengökçe 1 uçakta telefonla oynamak 1 erkek köçekler 4 güne bir şarkı bırak 1 sözlüğün evrimi 6 fakir eroini 5 hakaret sözlüğü 1

Son Haberler

Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldüDolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler!Borsa günün ilk yarısında yükseldiYÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandıİDDK AFAD Başkan Yardımcısının görevden alınmasını hukuka aykırı buldu

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe