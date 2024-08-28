Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Ağustos 2024 12:50
Mazeret ataması sigorta durumu hakkında bilgi talebidir.

Arkadaşlar merhaba. Eşim doktora öğrencisi Tüseb bünyesinde bir projede çalışmakta. 2 yıllık sözleşme imzalandı ve en düşük memur maaşı seviyesinde burs adı altında ödeme almakta. Sigorta sorgulama kısmında 5510 tabi diyor fakat uzun vade gün sayısı 0. sanırım sigortası stajyer olarak yatmakta. Bu sigorta ile 360 gün doldurduğumuzda eş durumu tayini hakkı kazanma imkanımız var mıdır ? sigorta ekranının görüntüsü https://hizliresim.com/ei7cfb6 bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ediyorum.


cotanjantx
Aday Memur
28 Ağustos 2024 12:53

düzenleme : burs ücreti yeni başlayan öğretmen seviyesinde

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret atama sonucu (Açıklandı)Mazeret tayini iptal hakkıİlçeden ilçeye yolluk verilir mi?İlçe Emri iptal hakkı verilmeli..!28 saat ders paylaşımıEn İyi Öğretmenlik BölümüMazeret 2. TercihMeslek öğretmeni maaşı ne kadar?2024 Ağustos ödül alanlarİl içi tayin 2 yıla düşer mi?

Sözlük

dünyayı yöneten beş aile 3 klip sendromu 1 sözlüğün evrimi 6 uçakta telefonla oynamak 1 Yazmak mutsuzluktur mutlu insan yazmaz 2 ikinci el araç alacaklara tavsiyeler 3 paşa abi 1 kaymaklı ekmek kadayıfı 2 fakir eroini 5 karşıtların birliği 2

Son Haberler

Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldüDolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler!Borsa günün ilk yarısında yükseldiYÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandıİDDK AFAD Başkan Yardımcısının görevden alınmasını hukuka aykırı buldu

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe