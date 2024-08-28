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Editörler : alex 10


28 Ağustos 2024 12:55
Neredesin Büyükekşi

Oyuncun tatilden gelmediği için Süper Kupa maçını erteledin, gs her puan kaybettiğinde sinir krizleri geçirdiğin söylendi, ligin son bilmem kaç haftası sarı kart bile göstertmedin takımına.

Gel kurtar bakalım şimdi, elin oğlu acımadan son 4 maçta 4 kırmızı kartı çıkarıyor.

2 senedir Fenerbahçenin şampiyonluklarına oldu olan.

Allah büyüktür.

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