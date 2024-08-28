Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ağustos 2024 12:58
Muvafakatla araştırma görevlisi

Merhaba devlet hastanesinde 657'ye tabi kadrolu hemşire olarak çalışmaktayım.

1- 2547 Sayılı Kanunun 50d araştırma görevlisi kadrosuna sağlık bakanlığından muvafakat alarak geçmek istiyorum. 4 ile 6 yıl arası süren doktora eğitimi süresince geçerli olan bu kadro, doktora eğitimi bittiğinde iş akdi sonlanıyor ve işsiz kalınıyor.

Sağlık bakanlığından muvafakat alarak 50d araştırma görevlisi kadrosuna geçiş yaparsam eğer 4-6 yıl sonra 50d araştırma görevlisi kadrosunda iş akdim sonlandığı zaman sağlık bakanlığındaki hemşire kadroma geri dönüş sağlayabilir miyim? Muvafakat alarak geçiş yapıldığında en geç ne kadar süre sonra eski kadroma dönüş sağlayabilirim?

2- Usulüne uygun istifa edersem istifa sonrası geri dönüş kuralarına katılabilmem için belirli bir yıl şartı var mıdır? örnek veriyorum 6 yıl sonra bu kuralara katılım sağlayabilir miyim?

Gizle

Çok Yazılan Konular

Farklı unvanla aynı bakanlığa tekrar atanabilir miyimÜnvan değişikliğiKpss ile Merkezi Atama ne demekEş durum tayini redKolpacı müdür mobbinge devam ediyorMehil müddeti hakkında9/3 Paramedik maaş 2024 Temmuz zammından sonraTeşvik ve nöbetlerSağlık Lisans Tamamlamada Hangi Üniversite Dahi İyiDevlet Hastanesi İşçi Mutemetliği

Sözlük

Yazmak mutsuzluktur mutlu insan yazmaz 2 klip sendromu 1 konya tropikal kelebek bahçesi 2 deniz seviyesinin yükselmesi 2 kız kulesi 4 bir kadın nasıl vitesten atar 4 çaba göstermek 2 ilk buluşmadaki bakılan noktalar 5 paşa abi 1 kirpi ikilemi 2

Son Haberler

Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldüDolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler!Borsa günün ilk yarısında yükseldiYÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandıİDDK AFAD Başkan Yardımcısının görevden alınmasını hukuka aykırı buldu

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe