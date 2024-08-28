Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


28 Ağustos 2024 12:59
Muvafakatla 50d ye geçiş

Merhaba devlet hastanesinde 657'ye tabi kadrolu hemşire olarak çalışmaktayım.

1- 2547 Sayılı Kanunun 50d araştırma görevlisi kadrosuna sağlık bakanlığından muvafakat alarak geçmek istiyorum. 4 ile 6 yıl arası süren doktora eğitimi süresince geçerli olan bu kadro, doktora eğitimi bittiğinde iş akdi sonlanıyor ve işsiz kalınıyor.

Sağlık bakanlığından muvafakat alarak 50d araştırma görevlisi kadrosuna geçiş yaparsam eğer 4-6 yıl sonra 50d araştırma görevlisi kadrosunda iş akdim sonlandığı zaman sağlık bakanlığındaki hemşire kadroma geri dönüş sağlayabilir miyim? Muvafakat alarak geçiş yapıldığında en geç ne kadar süre sonra eski kadroma dönüş sağlayabilirim?

2- Usulüne uygun istifa edersem istifa sonrası geri dönüş kuralarına katılabilmem için belirli bir yıl şartı var mıdır? örnek veriyorum 6 yıl sonra bu kuralara katılım sağlayabilir miyim?

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