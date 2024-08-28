Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


28 Ağustos 2024 13:40
ikinci bahar hakkında düşünceleriniz ???
mantıklımıdır yada delilikmi olur ?

Çok Yazılan Konular

Nevi sahsina munhasirSon iki harften kelime bulma oyunuKelimenin çağrıştırdığıDüz memur maaşıyla gecinebilir mi??Gececi tayfa 3 Harf Oyunu.slx:)))

Sözlük

uçakta telefonla oynamak 1 sulu yemek yapmayı bilen erkek 1 Beni soran oldu mu. 1 dünyayı yöneten beş aile 3 kadınların olayları detaylandırarak anlatmaları 2 ikinci el araç alacaklara tavsiyeler 3 Hamam böceği 6 hedefi hep 12 den vuran keskin nişancı anne terliği 1 Yazmak mutsuzluktur mutlu insan yazmaz 2 su aygırı 2

Son Haberler

Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldüDolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler!Borsa günün ilk yarısında yükseldiYÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandıİDDK AFAD Başkan Yardımcısının görevden alınmasını hukuka aykırı buldu

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe