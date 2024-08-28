KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Ağustos 2024 14:16
Kpss p3 83.5 puan ile atama olur mu iibf

Arkadaşlar herkese iyi forumlar.

Başlıkta her şey net zaten. Uluslararası ilişkiler mezunuyum kpss p3 2024 puanım 83.5 atama şansım var mı?


furkan yedek
Şef
28 Ağustos 2024 14:39
olabilir
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