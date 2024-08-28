KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Ağustos 2024 14:18
Jandarma Yeni başlayan memur maaşı ne kadar

Jandarma da yeni başlayan bir sivil memurun maaşı hakkında bilgisi olan var mı arkadaşlar?

Çok Yazılan Konular

işten ayrılış/katılış bildirgesi

Sözlük

Yazmak mutsuzluktur mutlu insan yazmaz 2 klip sendromu 1 konya tropikal kelebek bahçesi 2 deniz seviyesinin yükselmesi 2 kız kulesi 4 bir kadın nasıl vitesten atar 4 çaba göstermek 2 ilk buluşmadaki bakılan noktalar 5 paşa abi 1 kirpi ikilemi 2

Son Haberler

Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldüDolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler!Borsa günün ilk yarısında yükseldiYÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandıİDDK AFAD Başkan Yardımcısının görevden alınmasını hukuka aykırı buldu

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe