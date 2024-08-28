Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ağustos 2024 14:18
32.dönem POMEM tahminen ne zaman açılır

Arkadaşlar merhaba 30. Dönem 1 hafta önce mezun oldu 31. Dönemin işlemleri tamamlandı ama eğitime baslamadılar. Bugün de paem 500 komser yardımcısı için alım ilanını açtı. 32. Dönem POMEM alımları sizce aralık gibi ilan edilir mi ya da öbür seneye mi kalır ne kadar bir alım ön görüyorsunuz

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