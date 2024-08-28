hususi (yeşil ) pasaport alma hakkı

geçen yıl haziran ayında idari bir soruşturma sebebi ile meslekten çıkarma cezası alarak meslekten çıkarıldım memuriyet haklarım saklı Ocak 2024 de eyt kapsamında emekli sandığından 2/2 derece kademeden emekli oldum ancak kurumum hususi pasaport almak için istediğim derece kademe gösterir belgeyi meslekten ihraç olduğum için vermek istemiyor adamlara anlatamadım memuriyet haklarımın saklı olup emekli sandığından emekli olduğum için vermeleri gerektiğini bu konuyla ilgili bilgisi olan var mıdır. acaba ?

geçen yıl haziran ayında idari bir soruşturma sebebi ile meslekten çıkarma cezası alarak meslekten çıkarıldım memuriyet haklarım saklı Ocak 2024 de eyt kapsamında emekli sandığından 2/2 derece kademeden emekli oldum ancak kurumum hususi pasaport almak için istediğim derece kademe gösterir belgeyi meslekten ihraç olduğum için vermek istemiyor adamlara anlatamadım memuriyet haklarımın saklı olup emekli sandığından emekli olduğum için vermeleri gerektiğini bu konuyla ilgili bilgisi olan var mıdır. acaba ?