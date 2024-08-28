Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2024 14:27
Yaşadığım Mobbing

Bir Üniveristede Sözleşmeli Tekniker olarak çalışıyorum, benden bana ulaşılamayınca bir yakınımın numarasını istediler. Ben de yakınımın numarasını verdim, özel sebeplerden dolayı 1. derece yakınımın numarasını veremedim. Amir tutturdu 1. dereceden yakının olması lazım diye ben de kuzenimin numarasını verebilirim sadece onların numarasını veremem deyince benle tartışma diye sesini yükseltti. Hayır mantıken 1. derece yakını olmayanlar veya görüşmeyenler ne yapacak ben zorunda değilim 1. derece yakınımın numarasını vermeye değil mi?

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